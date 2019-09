Тропическата буря „Умберто“ се усили в неделя и се очаква да се превърне в ураган тази нощ, но промени посоката си и се измести от Бахамските острови, съобщи БГНЕС.

Нова буря застрашава Бахамите

В момента бурята се намира на 290 километра северозападно от остров Абако, който беше пометен преди две седмици от урагана „Дориан“. Скоростта на вятъра достига до 100 км/ч, но се очаква в следващите часове да се усили. Въпреки това, американските метеоролози не очакват „Умберто“ да се окаже голяма опасност за сушата в континенталната част на САЩ.

Tropical Storm Humberto is forecast to bring heavy rain, rough surf and a potential for rip currents along the Southeast Coast from Florida to South Carolina into early next week. Flash flooding is possible today over portions of the Desert Southwest and upper Midwest. pic.twitter.com/cihzm82gJg