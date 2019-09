Мълния падна на футболен терен в последните минути на мач в Кингстън, Ямайка. Срещата между ученическите отбори на “Jamaica College” и “Wolmer’s Boys” била прекъсната от съдийската тройка веднага след инцидента, в 84-тата минута.

Video has emerged of the moment players collapsed on the field after the lightening strike. pic.twitter.com/qbL7txxj4s