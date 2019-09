Службите за спешно реагиране заловиха необичаен нарушител, разхождащ се по покривите на сгради в предградие на Лил - черна пантера, съобщават Асошиейтед прес и БТА.

Пожарникари и ветеринар пристигнаха на място след сигнали от жители на квартала, които видели голяма котка „да се разхожда по покривите".

На снимките се вижда, че животното се чувства съвсем на свой терен там, разхожда се по улуците и минава по перваза на затворен прозорец.

Любопитното животно влязло в една от къщите, което улеснило залавянето му. То било упоено със стрела и затворено в клетка.

Откъде се е появила пантерата, все още не е известно.

