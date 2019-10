Хиляди хора се включиха в шествие в Единбург. Те призоваваха за независимост на Шотландия след евентуално излизане на Великобритания от Европейския съюз и нов вот на Шотландия за независимост от Великобритания.

Демонстрантите, мнозина носещи шотландски знамена, а някои свирещи на традиционни музикални инструменти, тръгнаха от парка Holyrood в сърцето на шотландската столица.

Great atmosphere at the massive march for Scottish independence in Edinburgh today. Many people marching for the first time, including some who voted No in 2014. #AUOB #AUOBEdinburgh #indyref pic.twitter.com/W3t9rkH8ww