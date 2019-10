Голям гърбат кит с дължина най-малко 5 метра беше забелязан в река Темза край източната част на Лондон, съобщават агенция Ройтерс и БТА. Това става една година, след като белуга за пръв път доплува в близост до британската столица.

Thar she blows: there’s a humpback whale in the Thames! https://t.co/aT91dtqHPp pic.twitter.com/PWmEorphZr