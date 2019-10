Рядко кученце от породата голдън ретрийвър се роди в германския град Вермелскирхен. То се отличава от братята си по своя ментов цвят, за което е получило прякора Мохито (коктейл с мента). Ветеринари обясняват, че с течение на времето този цвят ще изчезне.

The mint green golden retriever puppy "Mojito" sleeps between other puppies in Wermelskirchen in the Rheinisch-Bergisch district, Germany. 📷 Marcel Kusch/@GettyImages — https://t.co/fGevB80oaE pic.twitter.com/W2tM33OXUf