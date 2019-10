Лидерът на ИДИЛ Багдади е бил убит след операция на американските специални части, която е била одобрена от Доналд Тръмп преди седмица, съобщи БГНЕС. Багдади е била цел на строго секретна операция в сирийската провинция Идлиб.

Служител на американската армия заяви, че Багдади е убит по време на нападението. Източник на Пентагона добавя, че ведомството има "голяма увереност", че основната мишена, убита по време на нападението, е Багдади, но се провежда по-нататъшна проверка.

Something very big has just happened!