Apple пусна нови емотикони с неутрален пол – аналог на повечето си досегашни емотикони. Между тях има пънкари, клоуни, зомбита, инвалидна количка, куче-водач и сгъваща се протезна ръка. Това е част от актуализация на мобилната операционна система на компанията, информира БГНЕС.

New in iOS 13.2: A gender-neutral option for nearly all human emojis 🧛‍♀️ / 🧛 / 🧛‍♂️ pic.twitter.com/ZFKhQhNhwk