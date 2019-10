380-километрово задръстване се образува по магистрали в Холандия заради протест на строителни работници срещу мерките за намаляване на азотното замърсяване, които могат да засегнат работните им места, съобщава БТА.

По данни на холандската служба по трафика задръстванията около Хага са дълги 380 км.

Строителни работници пристигнаха с камиони, багери и кранове на протеста. Полицията каза, че е била издадена забрана за прииждането на още тежки машини на основното място на протеста, но работниците продължават да пристигат организирано с други превозни средства.

В много страни имаше протести срещу емисиите на въглероден диоксид, които ускоряват климатичните промени, но Холандия е изправена и пред демонстрации на хора от строителния и селскостопанския сектор. Те протестират срещу съдебно решение от май, съгласно което страната има твърде високи емисии на азот в нарушение на европейските директиви.

Time for round 3 of protests in #Netherlands . After q nation-wide protests by the country's farmers #BoerenProtest (u might have seen the videos of thousands of tractors blocking streets), today it's time for construction workers & truckers to protest #BouwProtest #Regularpeople pic.twitter.com/lmlWrmLKrE

Тези демонстрации започнаха през септември и днес е петата протестна проява.

Селското стопанство и строителството са най-големите замърсители на въздуха, но мнозина смятат, че двете индустрии несправедливо са обвинявани за проблем, причинен от цялото холандско общество.

Today the building industry are protesting, #bouwprotest the farmers have been protesting #BoerenProtest - a reporter interviewed the public about support for protests they were positive for the right to protest when he asked about #climatestrike they said NO Get back to school! pic.twitter.com/U5IwkbeEKq