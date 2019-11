Студентки от Масачузетския технологичен институт поставиха рекорд по далечно хвърляне на хотдог и хващането му от друг партньор, предаде БТА.



Фийби Ли успя да тласне сандвича на 36,5 метра преди той да бъде уловен от Амбър Ванхемъл.

Good old fashioned bun: These @MIT students just unofficially set the world record for longest throw-and-catch of a hotdog into a bun. https://t.co/tv6uK7OsJ5 pic.twitter.com/JVbroUmiZ5