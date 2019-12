Трети 45 500-тонен моторен кораб, поръчан от „Параходство БМФ“ АД, бе пуснат по вода в китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd. Флагът на кораба за превоз на насипни товари бе вдигнат днес, 9 декември 2019 г.

Той носи името „Бузлуджа“ и е част от проекта Bluetech 45, който вече дава много добри експлоатационни резултати при първите два кораба от серията: „Плана“ и „Миджур“, съобщиха от компанията.

Първи капитан на кораба е к.д.п. Ганчо Христов, а първи главен механик – инж. Димитър Ганчев. Първият рейс на кораба ще започне от пристанище в Южна Корея, където ще приеме товар за пристанище в Европа.

„Бузлуджа“ е третият кораб с това име в историята на „Параходство БМФ“ АД. Първият е 100-тонен кораб, построен във Варна през 1945 г., използван до 1960 г. за плавания в Черно и в Източно Средиземно море. През 1961 г. е изведен от експлоатация и преустроен като учебен моторен ветроход с името „Пионер“. Вторият „Бузлуджа“ е 13 904-тонен рудовоз, построен в Япония през 1968 г. Той е сред рекордьорите по продължителност на експлоатация в „Параходство БМФ“ АД. Плава до 2009 г.

„Параходство БМФ“ АД ще попълни флота си с общо шест кораба от проекта Bluetech 45, като при всички ще бъде спазена традицията бълкерите да носят имената на български планини и планински върхове.