61-годишната музикална суперзвезда Мадона има нов партньор - 26-годишният танцьор Ахламалик Уилиамс, предаде БГНЕС.

Madonna, 61, gets hot and heavy with dancer 'boyfriend' Ahlamalik Williams, 26, while with daughter Lourdes, 23, and her mystery man. According to sources: 'Her friends think she needs to start focusing on older guys if she ever wants to find an enduring relationship!' pic.twitter.com/ssjE58VbNQ