Публиката в Миланската скала аплодира Пласидо Доминго на крака на галаконцерта за 50-ата му годишнина на сцената й, а тенорът върна жеста с рядко акапелно изпълнение, предаде БТА.

Сам на сцената, с три жълти рози в ръка, Пласидо Доминго изпя любимата испанска сарсуела "Non Puede Ser". Преди това, след повече от половинчасови аплодисменти и овации на крака - нещо много рядко за миланската опера, Доминго, хорът и оркестърът излязоха два пъти на бис. Тенорът излезе сам на сцената за третото изпълнение.

Знаменитият певец, който е на 78 години, изглеждаше много развълнуван от приема. Той дори целуна сцената, където за първи път излиза на 7 декември 1969 г. в главната роля в "Ернани" на Верди. Той е пял 135 пъти в Миланската скала в 22 опери.

