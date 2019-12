Мъж се дегизира като елха и започна да обикаля улиците в Ню Йорк, за да накара хората да се усмихват. „Мr Коледно дърво“, както е известен той, е често забелязван и в метрото на града, съобщава Франс прес.

What??? You've never seen a 🌲#Christmas tree🌲walking -- ummmm I mean running -- down the streets of #NewYork??? 🤣🤣🤣 #NeveraDullMoment @UnionSquareNY pic.twitter.com/cdhiNRE4Is