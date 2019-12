Британският премиер Борис Джонсън призова в коледното си послание британците "да не се карат много", предаде БТА. Във видеото той не произнесе нито един път думата "Brexit", нито говори открито за излизането на Обединеното кралство от ЕС на 31 януари.

"В това специално време в годината имаме повод да празнуваме за доброто, което предстои, и да прекараме време със семейството и приятелите си", каза Джонсън. Застанал пред голяма елха, окичена с лампички, консервативният лидер призова британците да се сетят "за християните по света, които търпят гонения".

