Българската тенис звезда Григор Димитров вече е в един от любимите си градове - Сидни. Димитров е капитан на българския отбор за започващия в началото на януари турнир ATP Cup в Австралия. Във видео той призова феновете за подкрепа към него и останалите ни тенисисти, предаде gong.bg

“Здравейте тенис фенове. Отново съм в Сидни - един много специален град за мен. Отборът на България пристигна, елате да ни подкрепите. Времето е прекрасно, започваме”, заяви Димитров към феновете.

It's time to support @GrigorDimitrov and #TeamBulgaria 🇧🇬 at #ATPcup in #Sydney #Australia #tennis #BG

Good luck, guys! Go, Grigor 🙏🎾♥️

🎥IG story ATPcup pic.twitter.com/TZm0B3fRV0