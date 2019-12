„Тенисът винаги е бил моята страст. Израснах в България и винаги съм искал да върна нещо на родината си. Да имам тези момчета до себе си е страхотно, да им дам част от опита си. Надявам се и те да достигнат до това ниво някой ден”, това заяви Григор Димитров в Сидни.

Първата ни ракета е капитан на българския отбор по тенис, който ще участва в турнира в Австралия ATP Cup. Българите вече са в австралийския град. Освен тренировките, те са се отдали и на доза забавления.

„Бил съм тук няколко пъти. Всеки път е различно. Не съм тук, за да се състезавам само за себе си, а за целия отбор”, казва още Димитров.

На официалната страница в социалните мрежи на турнира българския отбор сподели как се подготвят преди началото на турнира и как разпускат.

