5-етажна сграда рухна частично днес в Джакарта, столицата на Индонезия. Най-малко 8 души са ранени, предаде БТА.

A four story building on Jalan Letjen Katamso, W. Jakarta collapsed at 9.20 this morning. Authorities are trying to evacuate people who are trapped inside. Photo: Jakarta Fire Agency pic.twitter.com/P8zsG2ASHC