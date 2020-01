Японският милиардер Юсаку Маедзава раздава на последователите си в Twitter 9 млн. долара, за да види дали парите ще ги направят по-щастливи, пишат DarikNews.bg . Той определя инициативата си като „социален експеримент“.



Маедзава ще даде по един милион йени (9000 долара) на 1000 свои последователи на случаен принцип измежду хората, които са препредали негово съобщение в Twitter от 1 януари.

Това е сериозен социален експеримент, казва Маедзава във видео в YouTube, като допълва, че се надява да събуди интерес у учени и икономисти.



Милиардерът, който ще бъде първият частен пътник, летял около луната със SpaceX на Илон Мъск, е известен с големите си покупки на произведения на изкуството и на спортни автомобили, но също така и със склонността си да размишлява по идеи като свят без пари. Той свърза раздаването на парите с идеята за базов доход или теорията за осигуряване на периодични, безусловни плащания на всички граждани, която набра инерция в някои политически кръгове.

Wow, that is amazing! #MoneyDOESBringHappiness, because Money removes #EconomicInsecurity, one the the top fears for most people 💰💳💱💲💴💶💷🧧💵💹Very kind, indeed! #ThankYou #YusakuMaezawa! @yousuck2020 #YangGang - this only helps @AndrewYang 🧢prove his point! #MoneyTalks https://t.co/2cntyBaPqN