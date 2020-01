Слон беше заснет да се катери на ограда в национален парк в Замбия, за да краде манго от дърво в двора на сафари хижа, пише БТА.

African Soul 🔆⚘



When an agile elephant carefully clambers over a 5ft wall in an attempt to steal mangoes from a tree in Mfuwe Lodge, South Luangwa National Park, Zambia 😁



GM of the lodge, Ian Salisbury, captured the hilarious moment, via Daily Mail online ©️ 🐘 #wildlife ❣ pic.twitter.com/IFmL6q6Buk