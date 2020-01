През последните месеци световните таблоиди коментират бившата двойка Дженифър Анистън и Брад Пит. Според някои издания холивудските звезди отново се виждат и са подновили контактите си.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Към момента няма официално потвърдена информация за това, но нещо интересно се случи на наградите на американската Гилдия на филмовите актьори, които бяха връчени на официална церемония снощи.

Брад Пит и Дженифър Анистън - пет години щастлив брак (ГАЛЕРИЯ)

Докато Дженифър Анистън получаваше своя приз, камерите уловиха Брад Пит, който не можеше да откъсне поглед от нея на един от мониторите зад кулисите, пише CNN.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

„Улових този доста готин момент, когато Брад спря и се загледа в Джен в момента, в който тя спечели наградата си. Той не можеше да спре да се усмихва", написа репортерът Джейсън Кенеди в Twitter.

Caught this pretty cool moment when Brad stopped and watched Jen win her Sag Award, he couldn’t stop smiling. @enews pic.twitter.com/uzLW79y1XG — Jason Kennedy (@JasonKennedy1) January 20, 2020

Брад Пит празнува Коледа с Дженифър Анистън

This lady watching Brad Pitt and Jennifer Aniston sharing a moment is everything #SAGAwards pic.twitter.com/XtoBriAHRA — Jamie (@jamielizabetht) January 20, 2020

По-късно Дженифър и Брад бяха изловени от камерите на фоторепортерите. Двамата се срещнаха и размениха набързо поздрави, прегръдка, щастливи усмивки и няколко погледа. Дали всичко това е случайно или не, предстои да разберем.

Припомняме, че по-рано този месец на наградите "Златен глобус" Пит нарече Анистън "добър приятел".

Анжелина Джоли и Брад Пит, когато бяха влюбени (ГАЛЕРИЯ)

Звездни двойки, които ще ви накарат да повярвате в любовта (СНИМКИ)

Секссимволът Брад Пит - снимки преди и сега (ГАЛЕРИЯ)

Дженифър Анистън - блясък по холивудски (СНИМКИ)

Брад Пит и Лео ди Каприо - по-секси от всякога (ГАЛЕРИЯ)

Дженифър Анистън на 50 (СНИМКИ)

Честит рожден ден на най-сексапилния актьор на нашето време - Брад Пит (ГАЛЕРИЯ)

Звездни двойки, които се венчаха в Париж (СНИМКИ)