След като удари Испания и стана причина за смъртта на четирима души, бурята „Глория” се насочи към Франция. Оранжев код е обявен за Източните части на Пиренеите – планинската верига, която разделя Франция и Испания.

През днешния ден и утре се очакват сериозни количества валежи.

