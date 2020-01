Най-високата степен на опасност от наводнения е обявена в два района на Франция вследствие на преминаването на бурята „Глория” през страната. Около 1500 души са евакуирани заради прииждане на реки, предаде БТА.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ БУРЯТА

Циклонът „Глория” погълна делтата на река Ебро (ВИДЕО+СНИМКИ)



▶️Following the heavy rains of the last few days, the River Agly, north of Perpignan, in southern France has been placed on red flood alert, as storm Gloria batters southern France. 👉Spain Declares Climate Emergency, Signals Move to Renewables https://t.co/W5YVF27GuL pic.twitter.com/QbbSR7DdJn

В района на река Од повишаването на равнището на водите е довело до наводняване на жилища и спиране на движението по някои пътища. Нивото на водите доближава това от 1891 г., когато се стига до наводнение с много жертви.

Like the South or South-west of France?

This repeats again and again and again.

Storm Gloria: South-west France put on RED alert for floods after days of torrential rain https://t.co/qh8bH3zgIG via @TheLocalFrance