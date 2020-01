Новият самолет на американската компания "Боинг" излетя от Сиатъл на първия си изпитателен полет, съобщава БТА.

"Боинг 777X" е най-големият пътнически самолет с два двигателя в света. Той може да транспортира между 384 и 426 пътници. Полетът ще продължи между 3 и 5 часа. Той бе отложен на два пъти тази седмица заради силен вятър.

"Боинг", чийто имидж пострада тежко заради двете катастрофи с нейни самолети 737 МАКС, се надява новата машина да й помогне в конкуренцията с европейския производител "Еърбъс".

Американската компания казва, че вече е продала 309 броя 777X, всеки от които струва 442 млн. долара. Анализатори обаче отчитат прекомерната зависимост на "Боинг" от близкоизточни клиенти. Авиокомпаниите от региона намаляват покупките в последно време заради забавянето на своя растеж, отбелязва Ройтерс.

Breaking: The world’s first Boeing 777X has (finally) taken flight for the first time ✈️



• Airline customers include Lufthansa, Singapore Airlines & Qatar Airways



• All deliveries of #777X are delayed from Summer 2020 to 2021 due to problems with GE9X engines, & cargo door⚠️ pic.twitter.com/C77mvTgdAf