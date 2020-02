Американският президент Доналд Тръмп помилва бившия губернатор на щата Илинойс Род Благоевич, който излежаваше 14-годишна присъда за опит да продаде овакантеното от Барак Обама място за сенатор след избирането му за президент на САЩ през 2008 г., предаде БГНЕС.

Губернаторът има право да назначи заместник на овакантения пост след напускането му от титуляра.

