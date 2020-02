Селена Гомес изненада приятно феновете, като пусна дълго чакания от тях сингъл "Feel Me", съобщи БТА, цитирайки Контактмюзик.

Певицата изпълни песента по време на турнето си "Revival tour " през 2016 г. Оттогава феновете имаха възможност да чуят въпросната песен единствено ако се снабдят с винилово копие на новия й албум "Rare".

28-годишната певица издаде "Rare" на 10 януари и веднага след това посети редица музикални магазини, за да купи възможно най-много копия от диска с надеждата да заеме челно място в албумния чарт. "Дали отчаяно не го искам? Това не е важно - този албум е рядък. Много съм развълнувана. Бих искала най-значимият албум, който някога съм записвала, да стане номер 1. Така че ако феновете не възнамеряват да го стриймват, може да се сбъдне моя мечта. Но независимо дали това ще се случи, се надявам, че албумът ще се хареса на феновете", каза навремето изпълнителката на хита "Lose You to Love Me".

"Rare" стана третият албум на Селена Гомес, оглавил класацията "Билборд 200".

