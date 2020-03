Експлозия е избухнала край посолството на САЩ в Тунис. Според местната полиция става дума за атентат, има и ранени.

По информация на АФП се е взривил активист на екстремистка групировка, който е пътувал с мотор. Той е загинал, съобщават от местната полиция. В пост в Twitter от дипломатическото представителство призоваха хората да не преминават през района.

Emergency personnel are responding to an explosion that occurred near the U.S. Embassy in Tunis. Please avoid the area and monitor local media for updates.