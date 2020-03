Ръководителят по управлението на връзки с обществеността към администрацията на турския президент, Фахретин Алтън, предупреди Европа, че продължаващата мигрантска криза няма да изчезне, като се влеят пари в нея или като се използва прекомерна сила, съобщава „Сабах“.

Урсула фон дер Лайен: Турция трябва да изтегли бежанците от гръцката граница

Изявлението идва на фона на продължаващите усилия на гръцките власти да блокират бежанците да стигнат до Европа.

„Бежанската криза не отшумява. Европейският съюз не може просто да хвърли пари за този проблем или да го разреши с прекомерна и смъртоносна сила - както Гърция се опита да направи наскоро“, заяви Алтън в Twitter.

The refugee crisis isn’t going away.



The European Union cannot just throw money at this problem or solve it with excessive and lethal force — as Greece attempted to do in recent days.



It’s time take meaningful steps together. #TurKEYforpeace pic.twitter.com/TpR4rTs7P7