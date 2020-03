Учени са решили да кръстят нов вид наскоро открити насекоми в чест на Лейди Гага заради „ексцентричното им чувство за стил“, съобщава списание New Musical Express (NME).

Брендън Морис, доктор от университета в Илинойс, наблюдава поведението на около хиляда гърбатки за своя изследователски проект, когато изведнъж забелязва една женска, различна от другите.

A new treehopper species has been named “Kaikaia gaga” after @LadyGaga in an effort to bring more awareness to the insect group:



“If there is going to be a Lady Gaga bug, it’s going to be a treehopper, because they’ve got these crazy horns, they have this wacky fashion sense.” pic.twitter.com/6M4yJVgd7H