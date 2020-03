„Китай ще изпрати повече от 2 милиона защитни маски на Европейския съюз, след като Европа стана епицентър на пандемията от коронавируса“. Това заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Франс прес и БТА.

Китайският премиер Ли Къцян е казал на Фон дер Лайен в телефонен разговор, за изпращането на медицинските материали, обяви тя в Twitter.

Spoke with 🇨🇳PM Li Keqiang who announced that China will provide 2 mil surgical masks, 200,000 N95 masks & 50,000 testing kits. In January, the 🇪🇺helped 🇨🇳by donating 50 tonnes of equipment. Today, we're grateful for China's support. We need each other's support in times of need. pic.twitter.com/2Vsw9p50Ej