Френският баскетболист Руди Годар, първият състезател от НБА на САЩ, дал положителна проба за новия коронавирус, описа първите си симптоми на заболяването - загубата на вкус и обоняние, предаде БТА.

Трети баскетболист от НБА е заразен с коронавирус

"Искам да споделя с вас, за да ви държа в течение - загубата на вкус и обоняние са част от симптомите, свързани с COVID-19. Аз не чувствах почти нищо в продължение на четири дни. Някой от вас преживял ли е същото?", написа в Twitter спортистът.

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?