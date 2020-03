Котките винаги са били част от Истанбул. В почти всеки магазин и апартамент в града има поне по една котка. Но в последно време те изглежда са единствените, обитаващи обикновено оживените улици на Истанбул, пише БГНЕС.

Причината за празните улици е призивът хората да останат вкъщи по време на епидемията от коронавирус, която се разпространява бързо по целия свят.

With people urged to stay at home cats now reconquer the streets of Istanbul amid #COVID19 outbreakhttps://t.co/h9x5feZ7qD pic.twitter.com/KerDZh4cAB