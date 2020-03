Популярният японски комик Кен Шимура, който беше хоспитализиран, след като се зарази с коронавирус, е починал, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА. Седемдесетгодишният Шимура е първата японска знаменитост, жертва на смъртоносния вирус. Кончината му късно в неделя потопи масово феновете му в скръб.

Расте броят на починали от коронавирус по света

#breaking Famed Japanese comedian Ken Shimura died of pneumonia-like symptoms from novel coronavirus on Sunday night, his talent agency Izawa Office tells CNN. Shimura has been described as ‘Japan’s Robin Williams.’ Japanese TV stations are all over it with breaking news coverage pic.twitter.com/CeG93X8iUH — Will Ripley (@willripleyCNN) March 30, 2020

Кен Шимура, черпил вдъхновение от американската икона на комедията Джери Луис, е един от най-известните комици на Япония. Кариерата му започва в началото на 70-те години на миналия век. През следващите две десетилетия той налага доминацията си на родната телевизионна сцена.

Броят на починалите от COVID-19 по света надхвърли 29 000 души

Шимура, който според съобщения е опериран от белодробен рак през 2016 г., е развил треска и белодробни проблеми на 19 март и е приет в болница в Токио.

Заразените с коронавирус надминаха половин милион

Ken Shimura was an old staple of Japanese TV. His comedy program Daijobu daaaa (“It’s all right!”) was very popular in the country.



He was well known for his satirical characters "Baka Tonosama" (foolish lord) and "Henna Ojisan" (weirdo uncle). RIP pic.twitter.com/nHyDZNhyZb — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) March 30, 2020

Феновете на комика побързаха да оплачат смъртта му в социалните мрежи. Сред коментарите не липсваха и такива, изтъкващи, че загубата на обичания изпълнител трябва да послужи като събуждане за онези, които все още не взимат вируса насериозно и не осъзнават каква заплаха представлява той в действителност.

ВСИЧКО ЗА КОРОНАВИРУСА У НАС И ПО СВЕТА ЧЕТЕТЕ ТУК

Светът е изправен пред изпитанието COVID-19. Само заедно можем да се справим с него. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Бъдете дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите. Погрижете се за себе си, за близките си и за околните.

Останете си вкъщи – пазете човешкия живот!

НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП