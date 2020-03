Голямата египетска пирамида беше осветена в понеделник вечерта с послания за единство и солидарност с онези, които се борят с коронавируса по целия свят, пише БГНЕС.

„Останете в безопасност“, „Стойте у дома“ и „Благодаря на тези, които ни пазят“, пробляснаха в сини и зелени светлини над извисяващата се структура на платото Гиза, югозападно от столицата Кайро.

Досега Египет регистрира 656 случая на COVID-19, включително 41 смъртни случая. От общо заразените, 150 са се възстановили.

