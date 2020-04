Британец съчета спорта и физическото дистанциране, като пробяга маратон в задния си двор, за да набере средства за Националната здравна служба, предаде БТА.

32-годишният Джеймс Кембъл се чувствал неспокоен в дома си в Челтнам, след като не излизал една седмица. Затова решил да провери в Twitter, дали ще заинтригува хората, ако пробяга маратон в двора си.

James Campbell said he would run a marathon in his 6 metre long garden if he got 10,000 retweets. 🏃‍♂️



He's on the last leg and has raised more than £14,000 for the NHS.👏🏻👏🏻



Watch him live and get donating:https://t.co/F98YOwFXZq