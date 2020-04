Сю Радфорд и съпругът й Нийл, които са най-многодетните родители във Великобритания, съобщиха за раждането на 22-ото си дете - момиченце, пишат в. "Сън" и БТА.

Бебето, което е 11-ата им дъщеря, още няма име. То тежи 3,2 кг.

Britain's biggest family just got even bigger. Congratulations to the Radfords on the arrival of 👶🏽 22. https://t.co/0ZeHKK6VrJ