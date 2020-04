Жосе Моуриньо може да има проблеми с полицията и да бъде глобен, тъй като е забелязан да тренира в лондонски парк. Това е в разрез с мерките срещу разпространението на коронавирус в страната, пишат британски медии.

Жозе Моуриньо е новият треньор на "Тотнъм"

На снимки, публикувани в социалните мрежи, се вижда, че треньорът на Тотнъм се е срещнал с трима свои футболисти в парк в Северен Лондон.

Just when you thought Spurs couldn’t get any worse, Mourinho was caught training with three first team players in a London park today, breaking lockdown rules pic.twitter.com/WjJVdRTrtb