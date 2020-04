Предприемчиви пекари в Хелзинки се спасиха от финансов крах заради пандемията, като направиха торти, които изглеждат като рула тоалетна хартия.

Creative bakers at this Helsinki bakery reportedly managed to save their business by making cakes that look like toilet paper rolls pic.twitter.com/MW9Z99PKtG

Експериментът започва, след като в началото на кризата всички поръчки на тестени изделия са отменени, а хората панически започват да се запасяват с тоалетна хартия. Сега вкусотиите с форма на ценната суровина се радват на небивал успех.

Entrepreneurial #innovation by a Helsinki bakery I have to admire: a #toiletpaper cake, it is a hit! "Chocolate was too much, so the filling is of passionfruit crème": https://t.co/YguoNoo4Oe