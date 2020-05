Емисиите въглероден диоксид в Индия са намалели за първи път от близо четири десетилетия насам и тази тенденция не е само в резултат на карантинните мерки в страната, пише БНР.

Спад на консумацията на електроенергия и навлизането на възобновяемите енергийни източници са намалили търсенето на фосилни горива още преди коронавирусът да удари, сочи анализ. Все пак, внезапното блокиране на икономиката през март заради COVID-19 е дало тласък за намаляването на вредните емисии в страната.

