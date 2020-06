В английското графство Норфолк най-високото куче в света, немският дог Фреди, постави още един Гинес рекорд - той се оказа най-възрастният представител на своята порода, пише в. "Дейли мейл".

На 17 май Фреди и неговата сестра Фльор, която се е родила една минута след него, навършиха осем години. По този повод стопанката на домашните любимци Клеър Стоунман им устроила празнично парти. Едрите животинки били приветствани с поздравителни ленти, разноцветни балони и богато нагостени със специална кучешка торта, украсена с кокали.

World's tallest dog sets new record as oldest of his breed at grand age of eight (photos) https://t.co/8j9PRO0QhD pic.twitter.com/Gh8mVAzycY