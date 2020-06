Принц Хари и Меган Маркъл вече са чули първите думи на сина си Арчи.

„Той казва няколко думи като „тати“, „мама“, „книга“ и „куче“, разказва източник на Us Weekly, цитиран от Marie Claire.

А любимите занимания на детето били да играе на криеница и да използва блокчета за строене.

„Мама“ и „тати“ не ни изненадват, за разлика от другите две думи. Оказва се, че „книга „и „куче“ се дължат на начина, по който кралската двойка отглежда сина си, пише edna.bg .

