Британският принц Уилям посети учените от Оксфордския университет, които разработват ваксина срещу COVID-19 и се срещна с участници в изпитанията, целящи да бъде определена нейната ефективност. Това съобщи БТА.

Prince William has described the work being done in the UK to find a coronavirus vaccine as 'incredibly exciting' and 'fascinating', before meeting 'guinea pig' volunteers taking part in the University of Oxford trialhttps://t.co/n0B1awaq9T