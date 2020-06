Младо момиче изрита два лебеда, плаващи в канал в Лондон. Жестоката агресия е заснета от свидетел на случилото се, а извършителката се издирва, пише „The Mirror”.

На кадрите се вижда как момичето се държи за парапета, докато два лебеда се чифтосват във водата. Тя се наклонява и започва да ги рита без причина. Група младежи, които явно я придружават, гледат безучастно.

A man was shoved into a canal in Limehouse, East London, following an argument over two mating swans.



The argument ensued after a girl in a group of youngsters appeared to kick a pair of swans in the water. #Swans #Attack #London pic.twitter.com/07QCAZUoF9