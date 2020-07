Двукратният носител на "Оскар" Том Ханкс, който навърши 64 години в четвъртък, и съпругата му Рита, избраха гръцкия остров Парос за лятната си отпуска. Актьорът слезе от частен самолет в изключително стилно облекло - свежа бяла риза и тъмни шорти. Ханкс, който спечели два "Оскара" за „Най-добър актьор“ през 1994 и 1995 г. за "Филаделфия" и "Форест Гъмп", обича гръцките острови и традиционно прекарва почивката си там. Съпругата му Рита, известна с българските си корени, също бе облечена стилно. Стилна бе дори и предпазната й маска за лице, която допълваше тоалета й. Том и Рита, които са женени от 1988 г., преди месец прекараха коронавирусната инфекция и се превърнаха в едни от първите знаменитости, които преживяха инфекцията. До момента двойката не е съобщила да има усложнения след вируса.

