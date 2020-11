Безспорно витамин D играе важна роля при почти всички процеси в човешкия организъм. Когато съдържанието му в един милилитър кръв падне под 12 нанограма, се говори за тежка липса. А тя води до проблеми с костите: кърмачетата или малките деца могат да развият рахит, а при възрастните може да се стигне до остеомалация. С това обаче се изчерпва и медицинското единодушие по темата, пише „Дойче веле” .

Колко витамин D е нужен на човек? От кой момент нататък говорим за липса? Няма еднозначни отговори на тези въпроси. Факт е обаче, че витамин D се радва на все по-голяма популярност, пише в свой материал агенцията.

За какво помага витамин D?

Витамин D се споменава все по-често не само в псевдо-научната литература, а и в научните публикации. Освен за приноса му за здравината на костите, напоследък се говори все повече и за положителния му ефект при някои кардиоваскуларни заболявания, диабет тип 2 и различни видове рак.

Голяма част от пациентите с COVID-19 страдат от недостиг на витамин D

Нивото на витамин D в организма се определя основно от слънчевата светлина. Ако до кожата достигат достатъчно ултравиолетови лъчи, тялото е в състояние само да произвежда витамин D. Храната набавя само около 10% до 20% от необходимите ни количества от този витамин. Добитият по този начин витамин D обаче все още не е биологически активен в човешкото тяло. Необходими са допълнителни процеси по обмен на веществата, преди в бъбреците да се образува биологически активната форма на витамина - т.нар. калцитриол, откъдето той постъпва и в кръвта.

Калцитриолът подпомага редица важни процеси в човешкия организъм - като производството на инсулин, образуването на червени кръвни телца, функционирането на имунната система и потискането на растежа на туморните клетки.

Помага ли витамин D и срещу COVID-19?

През тази година няколко изследвания стигнаха до извода, че съществува връзка между липсата на витамин D и по-тежкото протичане на болестта COVID-19. Така например според екип учени от Сантандер, Испания, под ръководството на Хосе Ернандес, е установил, че 80% от приетите за лечение в болница пациенти с COVID-19 имали недостиг на витамин D.

Откриха нов симптом за COVID-19, проявяват го над 20% от заразените

През юни пък беше публикуван анализ на учени от университета Хоенхайм, които са установили връзка между редица незаразни болести - като високо кръвно налягане, диабет, сърдечно-съдови заболявания и метаболитен синдром, именно с ниското съдържание на витамин D в организма. „Тези коморбидности, в съчетание с често наблюдаваните ниски нива на витамин D в организма, увеличават риска от по-тежко протичане на COVID-19", се посочва в документа.

„Това твърдение е напълно вярно", казва шефът на ендокринологията в Университетската клиника във Вюрцбург Мартин Фаснахт, цитиран от „Дойче веле". Фаснахт обаче уточнява, че това заключение се базира само на наблюдения. Без да отрича важната му роля за човека, той се отнася по-скоро критично към преувеличаването на възможностите на витамин D. „Нито едно изследване дотук не е доказало приписваните му лечебни свойства", посочва медикът. В момента действително се провеждат изследвания за това дали витамин D помага при лечението на COVID-19. „Аз обаче не вярвам, че това ще бъде потвърдено. Но може и да бъркам", казва Фастнахт.

Над 80% от преболедувалите COVID-19 страдат от липса на витамин D

През октомври 2020 специализираното издание The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology публикува резултатите от ново проучване, според което превантивното приемане на витамин D може значително да смекчи протичането на COVID-19.

ВСИЧКО ЗА КОРОНАВИРУСА У НАС И ПО СВЕТА ЧЕТЕТЕ ТУК