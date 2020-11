Голям пожар избухна в старата истанбулска джамия „Ваникьой“, псъобщава вестник "Сабах".

Според него историческата сграда се намира в един от най-големите и гъстонаселени райони на Истанбул, Юскюдар.

Fire breaks out in Istanbul's Vanikoy Mosque https://t.co/r4DFUa5bB8 pic.twitter.com/yBDNg6N7pU

В гасенето на пожара участват голям брой противопожарни бригади.

Причините за пожара не са уточнени, но „Сабах“ пише за сериозни щети на конструкцията на джамията.

Vaniköy Mosque in Istanbul’s Üsküdar suffers visible damage after fire breaks out at historic locationhttps://t.co/9jZmwD6SNc