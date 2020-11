Двама руски астронавти Сергей Рижиков и Сергей Куд-Сверчков излязоха на космическа разходка на Международната космическа станция. Те прекараха шест часа в открития космос, за да превключат антените на комуникационната система в скафандрите „Транзит-B“ от модула „Пирс“ на модула „Поиск“, съобщава БГНЕС.

"Космонавтите са приключили работата по „Транзит-В“, се казва в съобщение на страницата на "Роскосмос" в социалната мрежа "ВКонтакте".

Тези работи бяха извършени в рамките на подготовката за изстрелването и скачването на многофункционалния лабораторен модул "Наука". Изграждането на модула започва през 1995г. Първоначално беше планирано да бъде изпратено на МКС като резервно копие за „Заря“ (първият модул на станцията, продължава своя полет като част от него), но изстрелването многократно се отлагаше.

През 2013 г. „Наука“ е изпратена в центъра „Хруничев“. Както беше уточнено, това решение беше взето поради откритите метални стърготини в горивната му система. По-късно проблемът беше отстранен.

Модулът може да произвежда кислород за шестима души и да регенерира вода от урината. С „Наука“ руските космонавти трябва да получат втора тоалетна (първата е в модула "Звезда"), кабина за третия член на екипажа и европейския манипулатор ERA, което ще им позволи да изпълняват редица работи, без да излизат в космоса. Стартирането на модула е планирано за април 2021 г.