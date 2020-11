Докато Дона Гарет расте, за нея е съвсем естествено майка й да работи като пилот на самолет, пише Си Ен Ен. Това е и професията на нейния баща Дъг, който също е капитан на пътнически полети.

„Това беше просто скучната работа на моите родители”, спомня си вече 26-годишната Дона. Всъщност нейната майка Сузи Гарет е една от първите жени пилоти на граждански самолети за американската компания SkyWest.

С времето Дона започва да разбира по-добре работата на родителите и си и проявява интерес към професията, която позволява да се пътува до различни точки на света и осигурява неимоверна свобода. Да стане пилот решава и нейният брат Марк.

