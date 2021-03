Пингвин се спаси от косатки, скачайки в лодка с туристи, пише в. "Сън". Необичайната случка, разиграла се по време на туристическа обиколка на айсберги в протока Жерлаш, Антарктида, е документирана от блогъра Мат Карстън и съпругата му Ана.

Уловените от съпрузите кадри показват как към екскурзионните лодки се приближава група косатки. В същото време туристите забелязват самотен пингвин във водата. Хищниците веднага съзират плячката и се впускат след нея, докато птицата яростно се мята между преследвачите си и туристите в лодките.

Очевидно съобразил, че с хората ще бъде в безопасност, пингвинът прави опит да скочи в една от лодките. Първият му опит обаче се оказва неуспешен и той отново пада във водата. Пингвинът успява да осъществи намерението си от втория път с помощта и на туристите, които му съдействат да се качи при тях в лодката.

