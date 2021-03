Пожар избухна на територията на завод за производство на електромобили на "Тесла" в американския град Фримонт, съобщиха местни медии, цитирани от Ройтерс и ТАСС.

Местната радиостанция KRON 4 предаде, че огънят е бил в сграда, която е в строеж, и е обхванал машини. Радиото съобщи още, че работници са използвали пясък, за да потушат пожара. Часове по-късно пожарът е бил потушен.

Firefighters are responding to a fire at the Tesla Fremont Factory https://t.co/jZI5JZrXnV